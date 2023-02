Sono simili agli orci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili agli orci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIARE

Significato/Curiosita : Sono simili agli orci Orzinuovi (i Urs Nöf oppure, più semplicemente, Iurs in dialetto bresciano) è un comune italiano di 12 408 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Confina con la provincia di Bergamo e con la provincia di Cremona. La Piana delle Giare è un territorio comprendente una serie di circa 90 siti archeologici. Si trova nell'altopiano di Xiangkhoang, situato nell'omonima provincia di Xiangkhoang, nel Laos nordorientale. In tali siti sono disseminate centinaia di giare di pietra arenaria che hanno un'altezza variabile tra i 50 cm. e i 3 m. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

