Ci sono quelli bifocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli bifocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli bifocali Benjamin Franklin (Boston, 17 gennaio 1706 – Filadelfia, 17 aprile 1790) è stato uno scienziato e politico statunitense. Gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte da una montatura e da due lenti atte a correggere alterazioni della vista dovute a vizi di rifrazione dell'occhio umano (come miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia) o a insufficienze nella funzionalità oculare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: sono; quelli; bifocali; Quelle da cocco sono molto alte; sono simili agli orci; sono pari nello zolfo; sono vicine in Netflix; Nelle batterie ci sono quelli di litio; Con quelli all amatriciana si rischia di macchiarsi la camicia; Ci sono quelli di squadra; quelli fiscali opprimono; Ci sono quelli a lenti bifocali ; Cerca nelle Definizioni