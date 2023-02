Sono pari nello zolfo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nello zolfo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OF

Significato/Curiosita : Sono pari nello zolfo Lo zolfo (o solfo) è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi con simbolo S (dal latino sulfur) e numero atomico 16. È un non metallo inodore, insapore, molto abbondante. La sua forma più nota e comune è quella cristallina di colore giallo intenso. È presente sotto forma di solfuri e solfati in molti minerali e si ritrova spesso pure nelle regioni con vulcani attivi. Geografia Of – città della provincia di Trebisonda (Turchia) Sigle Obcanské fórum – partito politico ceco

– partito politico ceco Fronte di Liberazione del Popolo Sloveno, (in sloveno: Osvobodilna fronta slovenskega naroda – acronimo: OF), – organizzazione comunista della resistenza slovena durante la seconda guerra mondiale Codici OF – codice vettore IATA di Air Finland e Transports et Travaux Aériens de Madagascar Sport OF – nei ruoli del baseball, esterno (outfielder) Altro OF – targa automobilistica di Offenbach am Main (Germania) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «of» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

