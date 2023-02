Sono diverse nell etere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono diverse nell etere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Sono diverse nell etere L'etere dietilico, altrimenti noto come etere etilico, dietiletere o etossietano è il più comune degli eteri alifatici (formula CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 , spesso abbreviata Et 2 O). A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore, molto mobile, dall'odore caratteristico, detto etereo per antonomasia. È un composto estremamente volatile (T eb. = 34 °C) e infiammabile, nocivo, ottimo solvente ... Codici TR – codice vettore IATA di Tiger Airways

tr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua turca

TR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Turchia

TR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tirana (Albania)

TR – codice ISO 3166-2:IN di Tripura (India)

TR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Terni (Italia)

TR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Teleorman (Romania) Informatica .tr – dominio di primo livello della Turchia

– dominio di primo livello della Turchia tr – comando Unix

– comando Unix <tr>...</tr> – elemento HTML che crea una riga all'interno di una tabella @. Mineralogia Tr – abbreviazione di tremolite Altro TR – cannone francese

– cannone francese TR – targa automobilistica di Terni (Italia)

TR – targa automobilistica di Treviri (Germania)

TR – vecchia targa automobilistica di Trebíc (Repubblica Ceca)

TR – targa automobilistica di Turcianske Teplice (Slovacchia) Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

