Sono disseminati di isole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono disseminati di isole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MARI

Significato/Curiosita : Sono disseminati di isole Le isole Marchesi (in francese Îles Marquises; in marchesiano del nord: Te Henua ‘Enana, del sud: Te Fenua ‘Enata, e tahitiano: Te Fenua ‘Enana, lett. "la terra delle persone") sono un gruppo di isole vulcaniche, il più settentrionale del territorio d'oltremare della Polinesia Francese, di cui sono una delle 5 divisioni amministrative. Sono localizzate a sud dell'equatore nell'oceano Pacifico. Il punto più alto è il monte Oave sull'isola di Ua Pou, a 1 230 ... Mari – plurale di mare Storia Mari – antica città e sito archeologico nell'attuale Siria

– antica città e sito archeologico nell'attuale Siria Mari – ricca famiglia borghese di Firenze

– ricca famiglia borghese di Firenze Mari – gruppo etnico della Russia

– gruppo etnico della Russia Mari – lingua (del gruppo uralico) del popolo Mari

– lingua (del gruppo uralico) del popolo Mari Mari – dea principale della mitologia basca Geografia Repubblica dei Mari o Mari El – repubblica della Federazione Russa

o – repubblica della Federazione Russa Mari – comune brasiliano

– comune brasiliano Mari – comune libanese

– comune libanese Mari – cittadina cipriota Arte Mari – secondo alcune versioni, nome di un guerriero dell' Iliade

– secondo alcune versioni, nome di un guerriero dell' Marì – singolo di Nino D'Angelo

– singolo di Nino D'Angelo Mari – specie immaginaria dell'universo di Star Trek

– specie immaginaria dell'universo di Mari – singolo di Ensi del 2020 Onomastica Mari – variante del nome proprio di persona femminile Maria Persone Adriano Mari – politico italiano

– politico italiano Alberto Mari – ex calciatore e allenatore italiano

– ex calciatore e allenatore italiano Alberto Mari – compositore di scacchi italiano

– compositore di scacchi italiano Alessandra Mari – patriota italiana

– patriota italiana Alessandro Mari – scrittore, traduttore e conduttore televisivo italiano

– scrittore, traduttore e conduttore televisivo italiano Andrea Mari – fantino italiano

– fantino italiano Ascanio Mari – orafo italiano

– orafo italiano Enzo Mari – architetto e designer italiano

– architetto e designer italiano Febo Mari – attore, sceneggiatore e regista italiano

– attore, sceneggiatore e regista italiano Fiorella Mari – attrice italiana

– attrice italiana Fioretta Mari – attrice e insegnante italiana

– attrice e insegnante italiana Francesco Mari – politico italiano

– politico italiano Giacomo Mari – calciatore italiano

– calciatore italiano Giovanni Mari – dirigente sportivo italiano

– dirigente sportivo italiano José Mari – calciatore spagnolo

– calciatore spagnolo Lorenzo Mari – militare italiano

– militare italiano Lorenzo Cybo de Mari – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

– cardinale e arcivescovo cattolico italiano Michele Mari – scrittore italiano

– scrittore italiano Nicola Mari – autore di fumetti italiano

– autore di fumetti italiano Paola Mari – annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva italiana

– annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Pasquale Mari – direttore della fotografia italiano

– direttore della fotografia italiano Roberta Mari – attrice italiana

– attrice italiana Valentina Mari – doppiatrice italiana Santi e beati San Mari – vescovo del I secolo Altro Mari – palla del Kemari Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

