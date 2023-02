Lo sono i dati in Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i dati in Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONLINE

Significato/Curiosita : Lo sono i dati in Internet Internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo, rappresentando dalla sua nascita uno dei maggiori mezzi di comunicazione di massa (assieme a radio e televisione), grazie all'offerta all'utente di una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi. In informatica, l'anglicismo online (anche on-line, on line) è usato quale sinonimo della locuzione in linea; è normalmente contrapposto a offline (o off-line; 'non in linea', 'fuori linea'). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: sono; dati; internet; Nelle batterie ci sono quelli di litio; sono segnati da una rosa; Lo sono i dati disponibili in Internet; Lo sono i discorsi non chiusi tra virgolette; Lo sono i dati disponibili in Internet; Agghindati ; Andati in breve; Attorniati, circondati ; Lo sono i dati disponibili in internet ; I luoghi su internet ; Un argomento di conversazione in internet ; La pianificazione e la creazione di siti internet ; Cerca nelle Definizioni