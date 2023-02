Soffre quando spende - Cruciverba

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['greta 'tnbærj]; Stoccolma, 3 gennaio 2003) è un'attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan Skolstrejk för klimatet («Sciopero scolastico per il clima»).

Avaro – chi dimostra avarizia

Persone

Vanesa Avaro (1972) – ex cestista argentina naturalizzata

Popoli

Àvaro – pertinente gli Àvari, popolo nomade, probabilmente di origine mongola, che ebbe un notevole ruolo nella storia europea tra VI e IX secolo

Àvaro – pertinente gli Àvari, gruppo etnico maggioritario nel Daghestan, nel Caucaso
Àvaro – lingua degli Àvari del Caucaso

– pertinente gli Àvari, gruppo etnico maggioritario nel Daghestan, nel Caucaso

Altro

Monte Avaro – montagna della Alpi Orobie, in Val Brembana (provincia di Bergamo)

L'avaro – commedia di Molière

L'avaro – commedia di Carlo Goldoni

Maiza Avaro – personaggio immaginario della serie animata Baccano!

Avaro – membro della popolazione immaginaria di elfi nell'universo immaginario di John R. Tolkien

