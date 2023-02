Social per condividere foto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Social per condividere foto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INSTAGRAM

Significato/Curiosita : Social per condividere foto I social media sono servizi che offrono la possibilità di condividere su Internet contenuti testuali, immagini, audio e video. Instagram è un servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet. Nel 2012 Facebook, Inc. la acquistò per 1 miliardo di dollari. L'applicazione web, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, è stata lanciata il 6 ottobre 2010; inizialmente disponibile solo su iOS, è poi divenuta compatibile per iPhone, iPad o iPod touch avente iOS 3.1.2 o superiore. Dal 3 aprile 2012 è stata resa disponibile anche per i dispositivi che supportano Android, dalla versione 2.2 o superiore. Il 21 novembre 2013 è stata pubblicata la versione per Windows Phone, mentre il 28 aprile 2016 diventa compatibile anche per la versione Windows 10 Mobile. Nell'ottobre 2016 è stata resa disponibile per tablet PC Windows 10. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

