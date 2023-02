La simpatica Cucciari in TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La simpatica Cucciari in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GC

Significato/Curiosita : La simpatica Cucciari in TV Elio, pseudonimo di Stefano Belisari (Milano, 30 luglio 1961), è un cantautore, flautista e comico italiano. Codici GC – codice vettore IATA di Gambia International Airlines

– codice vettore IATA di Gambia International Airlines GC – codice ISO 3166-2 della provincia di Las Palmas (Spagna) Sigle GameCube (GCN o NGC) – console prodotta da Nintendo

(GCN o NGC) – console prodotta da Nintendo Garbage collection – in informatica, modalità automatica di gestione della memoria

– in informatica, modalità automatica di gestione della memoria Gascromatografia – in chimica, tecnica cromatografica impiegata a scopo analitico

– in chimica, tecnica cromatografica impiegata a scopo analitico Genio civile – in diritto, organo statale periferico, con compito di controllo, monitoraggio e sovrintendenza sulle opere pubbliche

– in diritto, organo statale periferico, con compito di controllo, monitoraggio e sovrintendenza sulle opere pubbliche Giovani Comunisti – organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista

– organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista Global cooling (raffreddamento globale) – in meteorologia, il fenomeno di diminuzione della temperatura media terrestre

(raffreddamento globale) – in meteorologia, il fenomeno di diminuzione della temperatura media terrestre Globular Cluster (ammasso globulare, ammasso chiuso o ammasso di alone) – insieme sferoidale di stelle che orbita intorno al centro di una galassia

(ammasso globulare, ammasso chiuso o ammasso di alone) – insieme sferoidale di stelle che orbita intorno al centro di una galassia Good Charlotte – gruppo pop punk statunitense formato nel 1996 da Benji Madden e Joel Madden

– gruppo pop punk statunitense formato nel 1996 da Benji Madden e Joel Madden Guardia Civil ( la Benemérita ) – in Spagna, corpo di gendarmeria con funzioni di polizia militare

( ) – in Spagna, corpo di gendarmeria con funzioni di polizia militare Grasshopper Club Zürich (Grasshoppers) – in Svizzera, squadra di calcio della città di Zurigo

(Grasshoppers) – in Svizzera, squadra di calcio della città di Zurigo Graphics Card (scheda video) – in informatica, componente hardware del computer che ha lo scopo di elaborare il segnale video Altro Gc – in religione, abbreviazione di Lettera di Giacomo

– in religione, abbreviazione di Lettera di Giacomo GC – in metrologia, simbolo del gigacoulomb

– in metrologia, simbolo del gigacoulomb GC – in Germania, targa automobilistica di Chemnitzer Land

– in Germania, targa automobilistica di Chemnitzer Land GC – nei trasporti, sagoma limite internazionale ferroviaria

