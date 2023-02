Simbolo del decigrammo - Cruciverba

Un miriagrammo (simboli Mg, mag) è un'unità di misura di massa in disuso e non più accettata all'interno del Sistema internazionale di unità di misura; il simbolo Mg, inoltre, coinciderebbe con quello del megagrammo nel Sistema internazionale e per tale ragione il miriagrammo può essere rappresentato dal suo simbolo alternativo mag.

Sigle

Default Gateway

Deutsche Grammophon – casa discografica tedesca

– casa discografica tedesca Direttore generale

Direzione generale della Commissione europea

Codici

DG – codice vettore IATA di South East Asian Airlines

Mineralogia

Dg – abbreviazione di digenite

Religione

DG – abbreviazione di Dei Gratia , "per grazia di Dio", utilizzata nelle monete

– abbreviazione di , "per grazia di Dio", utilizzata nelle monete DG – abbreviazione di Dio Guardi, che nei documenti seguiva il nome del Re del Regno delle Due Sicilie

Unità di misura

dg – simbolo SI del decigrammo

Altro

DG – targa automobilistica di Maluku settentrionale (Indonesia)

– targa automobilistica di Maluku settentrionale (Indonesia) DG – sigla di alcuni modelli di Harley-Davidson, acronimo di Disk Glide

– sigla di alcuni modelli di Harley-Davidson, acronimo di D&G – marchio di Dolce & Gabbana