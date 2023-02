Il signore medievale - Cruciverba

Il Signore degli Anelli (titolo originale in inglese: The Lord of the Rings) è un romanzo epico high fantasy scritto da J. R. R. Tolkien e ambientato alla fine della Terza Era dell'immaginaria Terra di Mezzo. Scritto a più riprese tra il 1937 e il 1949, fu pubblicato in tre volumi tra il 1954 e il 1955 nonché tradotto in trentotto lingue ed ha venduto oltre 150 milioni di copie che lo rendono una delle opere letterarie di maggior successo del XX secolo.

Sigle

Servizio Emergenza Radio

Sip Express Router – software SIP server

– software SIP server Sua Eminenza Reverend[issim]a

Servizio Elettrico Roma

Astronomia

Ser – abbreviazione della costellazione del Serpente

Chimica

Ser – Abbreviazione dell'a-amminoacido Serina

Codici

SER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seymour Freeman (Stati Uniti)

Mineralogia

Ser – abbreviazione di sericite

Zoologia

Ser – genere di granchi della famiglia Pilumnidae

Altro

Nel mondo medievale italiano il prefisso "Ser" (una contrazione di "Signor", da cui deriva anche Messer e Messere) indicava chi svolgeva la professione di notaio (ad esempio "ser" Cepparello da Prato)