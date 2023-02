Il signore in dialetto romanesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il signore in dialetto romanesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SOR

Significato/Curiosita : Il signore in dialetto romanesco Ciò che oggi s'intende con dialetto romanesco è un codice linguistico molto simile all'italiano, tanto da essere considerato spesso più una "parlata" (un accento) che un dialetto. Tipologicamente può essere considerato un dialetto nel senso anglo-francese, ma non nell'accezione italiana. Geografia Sor – comune dell'Ariège (Francia)

Geografia Sor – comune dell'Ariège (Francia)

Cambounet-sur-le-Sor – comune del Tarn (Francia)
Ponte de Sôr – comune del distretto di Portalegre (Portogallo)
Sigle Successive Over Relaxation – metodo numerico variante del metodo di Gauss-Seidel
Astronomia 4865 Sor – asteroide della fascia principale
Codici SOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Al Thaurah (Siria)

SOR – codice identificativo del DVOR/DME e dell'NDB di Sorrento, radioassistenze per la navigazione aerea

sor – codice ISO 639-3 della lingua somrai

SOR – codice ISO 3166-2:UG del distretto di Soroti (Uganda)
Musica Fernando Sor – chitarrista e compositore spagnolo
Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

