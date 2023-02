La sigla delle bibite con tre vitamine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla delle bibite con tre vitamine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACE

Significato/Curiosita : La sigla delle bibite con tre vitamine The Coca-Cola Company è una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche e concentrati di sciroppi a livello mondiale. È più conosciuta con il nome del suo prodotto originario, la Coca-Cola. La sede è ad Atlanta (Georgia), negli Stati Uniti d'America, quotata alla Borsa di New York (NYSE) con la sigla "KO" e fa parte sia dell'indice Dow Jones sia dello S&P 500. La bevanda da cui trae il nome, Coca-Cola, fu inventata dal farmacista John Stith ... Sigle Advanced Composition Explorer – sonda spaziale lanciata dalla NASA nel 1997

– sonda spaziale lanciata dalla NASA nel 1997 Adverse Childhood Experience – concetto psicologico

– concetto psicologico Agenzia di credito all'esportazione – strumento di finanziamento

– strumento di finanziamento American Cinema Editors – società onoraria di montatori cinematografici

– società onoraria di montatori cinematografici Enzima convertitore dell'angiotensina ( Angiotensine converting enzyme ) – enzima per il clivaggio dell'angiotensina I in angiotensina II

( ) – enzima per il clivaggio dell'angiotensina I in angiotensina II Apparato centrale elettrico – banco di manovra per regolare la circolazione ferroviaria nelle stazioni

– banco di manovra per regolare la circolazione ferroviaria nelle stazioni Attestato di certificazione energetica – certificazione degli edifici

– certificazione degli edifici Automatic Computing Engine – storico computer britannico Animazione Ace – personaggio dell'anime Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia e comparsa di Bakugan: Potenza Mechtanium

– personaggio dell'anime e comparsa di Ace – personaggio di G.I. Joe Codici ACE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Lanzarote, Lanzarote, Spagna (Canarie)

ace – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua aceh

ACE – Formazione di Ascea, sintema stratigrafico della provincia di Salerno (Campania) Fumetto Ace – manga del 1988 disegnato da Yoichi Takahashi

– manga del 1988 disegnato da Yoichi Takahashi ACE – rivista italiana su fumetto e animazione giapponesi

– rivista italiana su fumetto e animazione giapponesi Portuguese D. Ace – personaggio del manga e anime One Piece del mangaka Eiichiro Oda

– personaggio del manga e anime del mangaka Eiichiro Oda Ace Spencer – personaggio dei fumetti Marvel Comics Informatica Ace FTP – programma per il trasferimento dei file in protocollo FTP

– programma per il trasferimento dei file in protocollo FTP ACE Video Player

ACE – formato di file per la compressione dei dati

– formato di file per la compressione dei dati Access control entry – singolo elemento di una access control list Musica Ace – album discografico di Bob Weir del 1972

– album discografico di Bob Weir del 1972 Ace – album discografico degli Ian van Dahl del 2002

– album discografico degli Ian van Dahl del 2002 Ace – album discografico dei Desperado del 2006

– album discografico dei Desperado del 2006 Ace – gruppo musicale pub rock britannico

– gruppo musicale pub rock britannico Ace – gruppo musicale sudcoreano

– gruppo musicale sudcoreano Ace – chitarrista degli Skunk Anansie

– chitarrista degli Skunk Anansie Ace – album degli Scooter del 2016 Videogiochi Ace – personaggio di Bakugan Battle Brawlers: Arcade Battler , Bakugan: Defenders of the Core e Bakugan: Rise of the Resistance

– personaggio di , e Ace – personaggio di Street Fighter

– personaggio di ACE: Air Combat Emulator – videogioco del 1985

– videogioco del 1985 A.C.E. – videogioco del 2005 Altro ACE – bevanda composta da arancia, carota e limone; l'acronimo si riferisce alle vitamine A, C e E.

– bevanda composta da arancia, carota e limone; l'acronimo si riferisce alle vitamine A, C e E. Ace – nel tennis, tennistavolo e pallavolo: punto realizzato direttamente su battuta

– nel tennis, tennistavolo e pallavolo: punto realizzato direttamente su battuta Ace – wrestler nel roster della Total Combat Wrestling Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

