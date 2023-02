Sigla della Gran Bretagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla della Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GB

Significato/Curiosita : Sigla della Gran Bretagna Il Regno di Gran Bretagna (Kingdom of Great Britain) fu uno Stato dell'Europa occidentale, che esistette dal 1707 al 1800. Nacque dalla fusione del Regno d'Inghilterra e del Regno di Scozia, in seguito all'Atto di Unione del 1707, con lo scopo di creare un singolo regno che governasse per intero la Gran Bretagna. Sigle Gilgit-Baltistan

Game Boy – console portatile

– console portatile Gem Boy – gruppo musicale

– gruppo musicale Gran Bretagna

Gotthardbahn-Gesellschaft – società ferroviaria svizzera Chimica GB – codice assegnato dalla NATO al sarin, un gas nervino Codici GB – codice vettore IATA di ABX Air

GB – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Regno Unito

GB – codice ISO 3166-2:ER di Gasc-Barca (Eritrea)

GB – codice ISO 3166-2:KG di Bishkek (Kirghizistan)

GB – codice ISO 3166-2:LB della contea di Grand Bassa (Liberia)

GB – codice ISO 3166-2:TJ di Gorno-Badakhshan (Tagikistan) Informatica .gb – dominio di primo livello assegnato, ma non utilizzato, al Regno Unito

– dominio di primo livello assegnato, ma non utilizzato, al Regno Unito Gb – simbolo del Gigabit

GB – simbolo del Gigabyte Altro GB – catena belga di supermercati

– catena belga di supermercati GB – acronimo di codice Guóbiao nella scrittura cinese

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

