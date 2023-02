La sigla del cotone - Cruciverba

Fiocchi di cotone per Jeanie ( Kaze no naka no shojo kinpatsu no Jeni, letteralmente "Jeanie la ragazza bionda nel vento") è un anime realizzato nel 1992 dalla Nippon Animation, ed andato in onda per 52 episodi su TV Tokyo.

Chimica

Co – simbolo chimico del cobalto

CO – formula chimica del monossido di carbonio

Medicina

CO – Cardiac Output – Gittata cardiaca (in italiano sigla è GC)

Codici

CO – codice vettore IATA della Continental Airlines

co – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua corsa

CO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Colombia

CO – codice ISO 3166-2:BJ di Collines (Benin)

CO – codice ISO 3166-2:CL della regione di Coquimbo (Cile)

CO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Cordova (Spagna)

CO – codice ISO 3166-2:GN di Coyah (Guinea)

CO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Como (Italia)

CO – codice ISO 3166-2:MD di Comrat (Moldavia)

CO – codice ISO 3166-2:NI di Chontales (Nicaragua)

CO – codice ISO 3166-2:TL di Cova Lima (Timor Est)

CO – codice ISO 3166-2:US dello Colorado (USA)

CO – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Colonia (Uruguay)

Etichettatura tessile

CO – sigla della denominazione di cotone

Informatica

.co – dominio di primo livello della Colombia

CO – Comunicazioni obbligatorie, sistema informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Religione

C.O. – Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

Altro

Co – etnia dell'Asia sud-orientale

Co. – abbreviazione di Company, azienda

Co. – abbreviazione di County, contea

co- – prefisso della lingua italiana che significa che condivide, assieme, in congiunzione (come ad esempio in coproduzione, cooperazione, ecc.)

c/o – abbreviazione di care of

CO – targa automobilistica della regione di Sofia (Bulgaria)

CO – targa automobilistica di Coburgo (Germania)

C.O. – sigla della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

C.O. – centrale operativa

CO – commanding officer , ufficiale comandante di un'unità militare

CO – Chemins de fer Orientaux, una compagnia ferroviaria ottomana

