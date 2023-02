Li sfugge chi ha da fare - Cruciverba

Leonardo da Vinci di ser Piero (Anchiano, 15 aprile 1452 [secondo il calendario giuliano] – Amboise, 2 maggio 1519) è stato uno scienziato, inventore e artista italiano.

La regola di OZI è una conseguenza della QCD che spiega il motivo per cui alcuni canali di decadimento compaiono in modo meno frequente di quanto ci si aspetta. Venne proposta in modo indipendente dai fisici Susumu Okubo, George Zweig e Jugoro Iizuka negli anni '60.