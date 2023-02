Sfocia a sud di Catania - Cruciverba

Zia Lisa (Zza Lisa in dialetto catanese) è un quartiere della città di Catania, sito a sud-ovest della città, e che si sviluppa lungo l'omonima arteria, che è la diretta continuazione di via Acquicella, a nord, e che continua nello stradale Gelso Bianco, verso sud-ovest. Fa parte dal 2013 della VI Circoscrizione, risultata dall'accorpamento delle ex IX e X Municipalità di Catania, comprendente tutti gli agglomerati urbani a sud del centro abitato, e quindi San Giorgio, Librino, ...

Il Simeto (Simaethum in latino, Symaithos, Sµa in greco antico, Wadi Musa, ossia "Fiume di Mosè", in arabo) è, per ampiezza del bacino, il principale fiume della Sicilia, mentre per lunghezza è secondo dopo l'Imera meridionale (o Salso Himeras). Presente anche nella mitologia antica con una ricchissima popolazione di dei (basti accennare al dio Adranos, padre degli dei gemelli Palici).