Servono per l ormeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per l ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOE

Significato/Curiosita : Servono per l ormeggio Venezia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ve'ntssja], ; Venesia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ve'nsja], Venetsia [ve'ntsja] o Venethia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ve'nja] in veneto) è un comune italiano di 250 567 abitanti, il cui centro ... Matteo Luca Boe, noto come Matteo Boe (Lula, 9 novembre 1957), è un criminale italiano. È stato uno dei principali esponenti del banditismo sardo, divenuto famoso per essere riuscito, unico nella storia, a evadere dal carcere di massima sicurezza dell'Isola dell'Asinara. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

