Serpente velenoso - Cruciverba

Il serpente bruno reale (Pseudechis australis) è un serpente velenoso. Chiamato dagli australiani King Brown per via della colorazione e delle dimensioni, è il serpente velenoso più diffuso in Australia.

Il cobra è il nome comune utilizzato per identificare alcuni elapidi in grado di allargare le costole per formare il famoso cappuccio.

Il termine deriva dal portoghese cobra (cobra-de-capelo, "serpente con il cappuccio"), derivante a sua volta dal latino colubra ("femmina del serpente").