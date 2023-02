Senza __ tempo in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza __ tempo in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : POR

Significato/Curiosita : Senza tempo in mezzo Gli elfi sono una razza di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. La loro complessa storia è descritta per intero soprattutto nel Silmarillion ed è menzionata in parte anche nel Signore degli Anelli. Gli elfi furono i primi abitanti della Terra di Mezzo. Suddivisi in varie stirpi, gli elfi sono considerati i primogeniti di Eru Ilúvatar. I racconti del Silmarillion vedono come protagonisti proprio gli elfi, che prima ... Por – ex comune, ora frazione di Pieve di Bono-Prezzo (Italia)

– ex comune, ora frazione di Pieve di Bono-Prezzo (Italia) Por – comune armeno

– comune armeno Programma Operativo Regionale

POR – codice nazionale del CIO del Portogallo

POR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pori (Finlandia)

por – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua portoghese

POR – codice ISO 3166-2:GB di Portsmouth (Regno Unito) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «por» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: senza; tempo; mezzo; Dire senza consonanti; Linea senza vocali; Il parente... senza parte; Voga senza pari; Un tempo del verbo; La nonna d un tempo ; Con il tempo , assume una colorazione giallastra; Non stanno a perder tempo ; Tolti di mezzo ; mezzo cubo; Cedevole... in mezzo ; In mezzo all Ungheria; Cerca nelle Definizioni