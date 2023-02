Vi seguono nella movida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi seguono nella movida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DA

Significato/Curiosita : Vi seguono nella movida Papa Francesco, in latino: Franciscus PP., in spagnolo: Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio (pronuncia italiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ber'go/; pronuncia spagnola Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ße'oljo], [be'oljo]) (Buenos Aires, 17 dicembre 1936), è, dal 13 marzo 2013, il 266º papa della Chiesa cattolica ... Geografia Da – fiume del Vietnam Sigle Decision Altitude

Destinatario Autorizzato

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters – archivio tedesco di ricerca sul medioevo

– archivio tedesco di ricerca sul medioevo Alianta Dreptate si Adevar o Alianta D.A. – coalizione politica rumena nata del 2004 discioltasi nell'aprile 2007.

o Alianta D.A. – coalizione politica rumena nata del 2004 discioltasi nell'aprile 2007. Doctor of Arts – titolo accademico

– titolo accademico DeviantArt – comunità online di artisti e aspiranti artisti su Internet

– comunità online di artisti e aspiranti artisti su Internet Disturbo da accumulo (Disposofobia) – condizione psicopatologica Codici DA – codice vettore IATA di Air Georgia

da – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua danese

DA – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Daugavpils (Lettonia)

DA – codice ISO 3166-2:RU del Daghestan (Russia)

DA – codice ISO 3166-2:YE di Ad Dali' (Yemen) Metrologia da – abbreviazione di deca, prefisso SI che esprime il fattore 10.

Da – simbolo del Dalton, l'unità di massa atomica. Religione D.A. – Religiose Domenicane dell'Annunziata Altro Da – opera teatrale di Hugh Leonard

– opera teatrale di Hugh Leonard Da – film del 1988 diretto da Matt Clark

– film del 1988 diretto da Matt Clark Da! – album discografico di Alla Pugacëva del 1998

– album discografico di Alla Pugacëva del 1998 Dà – abbreviazione per Guódà , Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese

– abbreviazione per , Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese Dà – abbreviazione per Réndà, Congresso nazionale del popolo (Cina) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «da» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: seguono; nella; movida; Mi seguono in mille; Li seguono in milioni; Vi seguono nell invito; Lavori che si eseguono … a gara vinta; Alta e snella ; L ufficiale americano rimasto ucciso nella battaglia di Little Big Horn; Osso piatto situato nella parte inferiore e posteriore della scatola cranica; Era nella più bassa classe sociale di Sparta; Vi segue nella movida ; Cerca nelle Definizioni