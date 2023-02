Il segno zodiacale tra i Gemelli e il Leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il segno zodiacale tra i Gemelli e il Leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANCRO

Significato/Curiosita : Il segno zodiacale tra i Gemelli e il Leone I Gemelli () sono il terzo dei 12 segni zodiacali dell'astrologia occidentale, situato tra Toro e Cancro. Astrologia Cancro – uno dei dodici segni zodiacali. Astronomia Cancro – costellazione dello zodiaco Botanica Cancro corticale del castagno – malattia del castagno Medicina Cancro – sinonimo di neoplasia maligna Pagine correlate Cancer Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cancro» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: segno; zodiacale; gemelli; leone; Il segno sulla n spagnola; Il segno zodiacale fra i Gemelli e il Leone; L Insegno della tivù; Un disegno fatto con le pietruzze; Il segno zodiacale fra i Gemelli e il Leone; Il segno zodiacale di chi è nato il 5 ottobre; Segno zodiacale impulsivo tra marzo e aprile; Segno zodiacale di chi è nato l 11 febbraio; Il segno zodiacale fra i gemelli e il Leone; Con Polluce, nella costellazione dei gemelli ; Lo sono spesso i gemelli ; I gemelli nati dall uovo di Leda; L anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa leone III; Il segno zodiacale fra i Gemelli e il leone ; Il monogramma di Napoleone ; L isola in cui nacque Napoleone ; Cerca nelle Definizioni