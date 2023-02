Il segno sulla n spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il segno sulla n spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TILDE

Significato/Curiosita : Il segno sulla n spagnola La tilde è un segno diacritico (~) appartenente – fra gli altri – ai sistemi ortografici del portoghese e del castigliano, nonché al greco antico (dov’è però chiamata accento circonflesso). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

