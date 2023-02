Scrittori dallo stile ornato e verboso - Cruciverba

Tiberio Giulio Cesare Augusto (in latino: Tiberius Iulius Caesar Augustus; Roma, 16 novembre 42 a.C. – Miseno, 16 marzo 37) è stato il secondo imperatore romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia, regnante dal 14 al 37, anno della sua morte.

La retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere con le parole. Il termine viene dal latino rhetorica (ars), a sua volta dal greco antico: t t, rhetorik téchne, 'arte del parlare in pubblico', da t, rhtor, 'colui che parla in pubblico', dalla radice del verbo e, eíro, 'io dico'.