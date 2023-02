Vi scorrono litri di birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi scorrono litri di birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PUB

Significato/Curiosita : Vi scorrono litri di birra Il termine Vicino Oriente antico indica quel contesto storico sviluppatosi nell'ambito della regione chiamata dagli studiosi Vicino Oriente. In questa zona fiorirono importanti civiltà, a cominciare dai Sumeri (IV millennio a.C.). Prima degli scavi archeologici condotti a partire dalla fine del XIX secolo, di molti di quei popoli (oltre ai Sumeri, anche gli Elamiti, gli Hurriti, gli Accadi, gli Amorrei, gli Assiri) si era persa ogni traccia. Una public house, normalmente conosciuta con l'abbreviazione pub (usato in italiano al maschile), è un locale pubblico dove sono servite bevande alcoliche (soprattutto birra) da consumarsi sul posto, in genere comodamente seduti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: scorrono; litri; birra; scorrono al buio; Si trascorrono in panciolle; scorrono prima che il film inizi; Trascorrono ora per ora; Equivalgono ai millilitri ; Capacità in litri o in metri cubi; Filtra molti litri di sangue al giorno; La magnum è da 1,5 litri ; birra scura inglese; Ingrediente della birra ; Lo è la birra tipo pilsner; Una birra ordinata a Londra; Cerca nelle Definizioni