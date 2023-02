Lo scaricamento di dati da Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scaricamento di dati da Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOWNLOAD

Significato/Curiosita : Lo scaricamento di dati da Internet Il download, anche noto come scaricamento, indica in informatica l'azione di ricevere o prelevare da una rete telematica (ad esempio da un sito web) un file, trasferendolo sul disco rigido del computer o su altra periferica dell'utente. Nella maggior parte dei casi, il download di un file è la conseguenza di una richiesta più o meno trasparente all'utente del sistema; l'azione inversa è invece detta upload. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

