Un sanitario del bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sanitario del bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVABO

Significato/Curiosita : Un sanitario del bagno La stanza da bagno, detta anche sala da bagno, o semplicemente bagno o anche toilette è un locale adibito alla sede di apparecchi igienico-sanitari, diffuso in gran parte del mondo. Il lavabo (anche lavandino o lavello o in Italia anticamente o regionalmente anche acquaio, seppur con significato più specifico), è un apparato costituito da una sorgente idrica e una bacinella di raccolta con scarico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: sanitario; bagno; Lo indossa il sanitario ; Servizio sanitario Nazionale; Un controllore sanitario ; Le ispezioni del sanitario ; Ricopre la pelle di chi ha fatto un bagno in mare; C è chi li versa prima di fare il bagno ; Il bagno d un locale; Un bagno di vapore; Cerca nelle Definizioni