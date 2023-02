Salsa messicana a base di avocado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa messicana a base di avocado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUACAMOLE

Significato/Curiosita : Salsa messicana a base di avocado La pico de gallo (dallo spagnolo becco del gallo), o salsa tricolore, è un contorno tradizionale della cucina messicana. Il guacamole è una salsa di origine messicana a base di avocado, il cui uso risale al tempo degli Aztechi. Oltre all'avocado, gli ingredienti principali sono succo di limetta e sale, con aggiunta di peperoncino verde Serrano del Sol (l'utilizzo di quest'ultimo ingrediente è previsto per l'autentico guacamole). Il termine guacamole deriva dallo spagnolo messicano attraverso un prestito dalla lingua nahuatl: AhuacaMolli (da Ahuacatl = "avocado" + molli = "salsa"). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

