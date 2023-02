La room con i pasticcini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La room con i pasticcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEA

Significato/Curiosita : La room con i pasticcini La quinta edizione del talent show culinario MasterChef Italia, composta da 12 puntate e 24 episodi, è andata in onda in prima serata su Sky Uno dal 17 dicembre 2015 al 3 marzo 2016. Il bubble tea o naichá è una bevanda rinfrescante, a base di tè freddo, originaria dell'Asia orientale, ma reinventata e commercialmente diffusasi in Taiwan negli anni '80/'90. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

