Roma sorse su sette - Cruciverba

Geografia

Colli – ex quartiere di Bologna

– ex quartiere di Bologna Colli – frazione del comune italiano di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone

– frazione del comune italiano di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone Colli a Volturno – comune italiano in provincia di Isernia

– comune italiano in provincia di Isernia Colli al Metauro – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino

– comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino Colli del Tronto – comune italiano in provincia di Ascoli Piceno

– comune italiano in provincia di Ascoli Piceno Colli di Monte Bove – frazione del comune italiano di Carsoli in provincia dell'Aquila

– frazione del comune italiano di Carsoli in provincia dell'Aquila Colli sul Velino – comune italiano in provincia di Rieti

– comune italiano in provincia di Rieti Colli Verdi – comune sparso della provincia di Pavia in Lombardia

Persone

Colli – cognome italiano

– cognome italiano Antonio Colli – giocatore di curling ed ex hockeista su ghiaccio italiano

– giocatore di curling ed ex hockeista su ghiaccio italiano Dalia Colli – truccatrice italiana

– truccatrice italiana Daniele Colli – ciclista su strada italiano

– ciclista su strada italiano David Meza Colli , noto anche come David Meza – calciatore paraguaiano

, noto anche come David Meza – calciatore paraguaiano Enrico Colli – sciatore italiano

– sciatore italiano Ernesto Colli – attore italiano

– attore italiano Evasio Colli – arcivescovo cattolico italiano

– arcivescovo cattolico italiano Giacomo Colli – regista italiano

– regista italiano Giorgio Colli – filosofo, filologo, storico della filosofia e traduttore italiano

– filosofo, filologo, storico della filosofia e traduttore italiano Giuseppe Colli – scrittore e poeta italiano

– scrittore e poeta italiano Ilio Colli – fondista italiano

– fondista italiano Luigi Leonardo Colli , noto anche come Luigi Colli Ricci di Felizzano – generale del Regno di Sardegna

, noto anche come – generale del Regno di Sardegna Mario Colli – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano

– attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano Michele Colli , propr. Michelangelo Alessandro Colli-Marchini – generale e diplomatico austriaco

, propr. – generale e diplomatico austriaco Ombretta Colli – cantante e politica italiana

– cantante e politica italiana Piero Colli – allenatore di calcio e calciatore italiano

– allenatore di calcio e calciatore italiano Vincenzo Colli – poeta e critico letterario italiano

– poeta e critico letterario italiano Vincenzo Colli (1899-1961) – fondista italiano

(1899-1961) – fondista italiano Vittorio Colli di Felizzano – militare e politico italiano

Altro