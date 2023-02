È robusto senza busto - Cruciverba

Busto Arsizio (, Büsti Gràndi in dialetto bustocco) è un comune italiano di 83 098 abitanti della provincia di Varese, in Lombardia. La città è un polo industriale e commerciale di grande importanza situato in un contesto densamente urbanizzato.

Un circuito RL è un circuito elettrico del primo ordine basato su una resistenza e sulla presenza di un elemento dinamico, l'induttore.