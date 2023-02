La rivoltella dello sceriffo - Cruciverba

La Colt Buntline è una versione della rivoltella Colt Single Action Army con canna eccezionalmente lunga (12 o 16 pollici per il modello Special) ideata per essere utilizzata come fucile tramite l'aggiunta di un calcio in metallo da agganciarsi all'impugnatura.

Colt's Manufacturing Company , azienda statunitense costruttrice di armi

, azienda statunitense costruttrice di armi Colt , automobile della Mitsubishi

, automobile della Mitsubishi COLT Telecom Group , azienda inglese di telefonia fissa e dati

, azienda inglese di telefonia fissa e dati COLT Studio Group , studio di produzione di film pornografici gay

, studio di produzione di film pornografici gay Colt , città dell'Arkansas

, città dell'Arkansas Colt , fumetto di genere western edito da Renzo Barbieri Editore

, fumetto di genere western edito da Renzo Barbieri Editore Samuel Colt , inventore della rivoltella omonima

, inventore della rivoltella omonima Colt – personaggio de L'Attacco dei Giganti

– personaggio de L'Attacco dei Giganti Colt – personaggio di Brawl Stars