Rivestire la pillola - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : INDORARE

La pietra filosofale o pietra dei filosofi (in latino: lapis philosophorum) è, per eccellenza, la sostanza catalizzatrice simbolo dell'alchimia, capace di risanare la corruzione della materia.

Altre Definizioni per: rivestire; pillola; rivestire metalli con uno strato lucido; rivestire con isolanti; rivestire di una gialla e preziosa patina; Riparare o rivestire ; La pillola blu per uomini più conosciuta al mondo; pillola di piccole dimensioni, usata in omeopatia; Cosi è la pillola che s indora; Addolcire una brutta notizia: __ la pillola ; Cerca nelle Definizioni