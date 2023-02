Fa risplendere la Luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa risplendere la Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOLE

Significato/Curiosita : Fa risplendere la Luna Wendell & Wild è un film d'animazione in stop-motion diretto da Henry Selick co-sceneggiato e co-prodotto da Jordan Peele. Il Sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e la polvere diffusa per lo spazio, che forma il mezzo interplanetario. La massa del Sole, che ammonta a circa 2×1030 kg, rappresenta da sola il 99,86% della massa complessiva del sistema solare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

