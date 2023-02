Riportano alla luce antiche città sepolte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportano alla luce antiche città sepolte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCAVI

Significato/Curiosita : Riportano alla luce antiche citta sepolte Ninive ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'ninive/; accadico: Ninua; siriaco: Ninwe; arabo: Naynawa) è una delle più famose città antiche, sulla riva sinistra del Tigri nel Nord della Mesopotamia. Si sono trovate tracce di insediamenti preistorici risalenti probabilmente al VI millennio e altri reperti, più consistenti, di epoca Uruk e successive. ... Gli scavi archeologici di Pompei hanno restituito i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, alle porte della moderna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Ercolano, Stabia e Oplonti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: riportano; alla; luce; antiche; città; sepolte; riportano alla luce città sepolte; riportano alla luce i ruderi; Non riportano danni dopo un incidente; riportano i voti degli studenti; È attaccato alla sua terra; In fondo alla Via Romea; Assomiglia alla nutria; Lo provoca alla testa un bicchiere di vino di troppo; Ventilati e pieni di luce ; Una luce ttina rossa; Grosse luce rtole color verde; Riportano alla luce città sepolte; Corridoio seminterrato nelle antiche ville romane; antiche portoghesi; antiche macchine da guerra impiegate negli assedi; Lo praticavano antiche religioni; La città natale di Garibaldi; città e porto della Corsica; Popolosa città della Cina; città svizzera del cantone di Vaud; Riportano alla luce città sepolte ; Le ricchezze sepolte ; Cerca nelle Definizioni