Un riferimento per i viaggiatori italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un riferimento per i viaggiatori italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TCI

Significato/Curiosita : Un riferimento per i viaggiatori italiani I viaggiatori (Sliders) è una serie televisiva statunitense di fantascienza prodotta dalla Universal e dalla St. Clare Entertainment. Fondamento della serie televisiva sono i viaggi attraverso le dimensioni parallele compiuti dai protagonisti grazie alla ipotetica realizzazione del ponte di Einstein-Rosen (erroneamente chiamato in alcuni episodi come Einstein-Rosen-Pudalski). Codici TCI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Reina Sofia di Santa Cruz de Tenerife, Spagna Sigle Target Controlled Infusion

Televisione Cristiana in Italia

Touring Club Italiano

TCI Telecolor International Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: riferimento; viaggiatori; italiani; Che è posto ad identico intervallo da un punto di riferimento ; Individuo di una specie... buono come riferimento ; Un modello di riferimento ; Sigla del tasso ufficiale di riferimento ; Chiede i biglietti ai viaggiatori ; Il Santo che protegge automobilisti e viaggiatori ; Un convoglio di viaggiatori ... nel deserto; Alloggio per viaggiatori ; L avvocato fra i più famosi industriali italiani ; Militari italiani ... da sbarco; Assicurava gli italiani ; Riunisce tutti i vescovi italiani ; Cerca nelle Definizioni