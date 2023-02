La riempie l escursionista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La riempie l escursionista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BORRACCIA

Significato/Curiosita : La riempie l escursionista La Lega Nord, il cui nome ufficiale e completo è Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, è un partito politico italiano. Nacque tra il 1989 e il 1991 dalla federazione di sei movimenti regionalisti attivi nell'Italia settentrionale, fu costituito con il nome di Lega Nord, quindi di Lega Nord Italia ... La borraccia è un contenitore infrangibile e leggero per liquidi caldi e freddi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: riempie; escursionista; Si riempie per romperlo; Si riempie d acqua calda; Lo riempie l alpino; riempie il cortile in caserma; Cerca nelle Definizioni