Ricovero per aerei - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : HANGAR

Significato/Curiosita : Ricovero per aerei L'Aviazione Navale è dal 1956 la componente aerea della Marina Militare, le cui origini risalgono al 1913. Comprende poco più di 4000 uomini e donne e 196 aeromobili. Gestita dal Comando delle forze aeree (COMFORAER, guidato da un contrammiraglio), dipende dal Comando in capo della squadra navale. Un hangar o aviorimessa è una struttura in metallo o legno, costruita per contenere al suo interno degli aeroplani e dei dirigibili. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: ricovero; aerei; ricovero delle sentinelle; Un ricovero del campeggio; ricovero per pazienti; ricovero per vetture; Attacchi contro gli aerei nemici prima che raggiungano l obiettivo; Personaggio che dà il nome a una portaerei statunitense; La Punta degli aerei per Palermo; In molti vecchi aerei era frontale; Cerca nelle Definizioni