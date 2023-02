Un richiamo romanesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un richiamo romanesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AO

Significato/Curiosita : Un richiamo romanesco Ciò che oggi s'intende con dialetto romanesco è un codice linguistico molto simile all'italiano, tanto da essere considerato spesso più una "parlata" (un accento) che un dialetto. Tipologicamente può essere considerato un dialetto nel senso anglo-francese, ma non nell'accezione italiana. Sigle Africa orientale

Avanguardia Operaia – partito politico italiano

– partito politico italiano Australian Open – torneo di tennis del grande slam

– torneo di tennis del grande slam Azienda Ospedaliera

Adults Only - classificazione della ESRB per giochi vietati ai minori di 18 anni Codici AO – Codice vettore IATA della russa Avia Nova dal 2009 (della australiana Australian Airlines fino al 2007)

AO – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Angola

AO – Codice ISO 3166-2:IT della Valle d'Aosta (Italia)

AO _ Ambient Occlusion Informatica .ao – dominio di primo livello dell'Angola Meteorologia Arctic Oscillation – fenomeno meteorologico correlato al Vortice polare Altro Ao – Divinità immaginaria dell'ambientazione Forgotten Realms

– Divinità immaginaria dell'ambientazione Ao – un personaggio dell'anime e manga Naruto

– un personaggio dell'anime e manga AO – hull classification symbol di OILER – nave ausiliaria

– nave ausiliaria AO – targa automobilistica di Aosta (Italia)

Ao – simbolo chimico dell'Ausonio Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ao» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

