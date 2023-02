Ricevuto in radiotelefonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevuto in radiotelefonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROGER

Significato/Curiosita : Ricevuto in radiotelefonia La radio è una tecnologia elettronica che utilizza la radiazione elettromagnetica, la cui frequenza (la media di fotoni in un intervallo di tempo) è al di sotto della luce visibile. Tale tecnologia viene utilizzata principalmente per telecomunicazioni o per altri scopi, come la localizzazione di oggetti, tramite i radar, o lo studio di fenomeni celesti, attraverso la radioastronomia. Onomastica Roger – variante del nome proprio di persona italiano maschile Ruggero Persone Roger (Roger Junio Rodrigues Ferreira) – calciatore brasiliano Aldus Roger (1916-1999) – fisarmonicista statunitense

Roger – istruzione di procedura nelle trasmissioni radiotelefoniche

