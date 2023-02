Rende scivolosi i pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende scivolosi i pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERA

Significato/Curiosita : Rende scivolosi i pavimenti [[Categoria:Stadi di atletica leggera (fino al 2018) d'Italia]] La cera è una miscela di esteri di acidi grassi e alcoli grassi. Il termine è generico e sommariamente si riferisce a sostanze lipidiche con massa molecolare relativamente alta e struttura differente da quella di steroidi, trigliceridi e fosfolipidi; in alcuni casi, tuttavia, la parola cera può essere utilizzata per indicare materiali affini di differente natura. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: rende; scivolosi; pavimenti; Si prende dopo una corsa; Si va a prende rla in spiaggia; rende l aria irrespirabile; La branca medica che rende insensibili i pazienti; Si applica su pavimenti ; Realizzare pavimenti con piccoli sassi arrotondati; Si danno ai pavimenti ; Spalmare il lucido per i pavimenti ;