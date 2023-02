Rende l aria irrespirabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende l aria irrespirabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Rende l aria irrespirabile Lorax - Il guardiano della foresta (The Lorax) è un film in 3D del 2012 diretto da Chris Renaud e Kyle Balda, con un cast vocale interpretato da Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito, Betty White, Ed Helms. Nella versione italiana hanno partecipato lo stesso DeVito e il cantante Marco Mengoni. Nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog, "nebbia"; pronuncia inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/smg/, italianizzata in Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'zmg/), chiamato talora nebbia nera, è una forma di inquinamento atmosferico nei bassi strati dell'atmosfera terrestre. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

