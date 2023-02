Il remake d una vecchia canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il remake d una vecchia canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COVER

Significato/Curiosita : Il remake d una vecchia canzone Lilli e il vagabondo (Lady and the Tramp) è un film del 2019 direct-to-streaming diretto da Charlie Bean e scritto da Andrew Bujalski e Kari Granlun. La cover, nella terminologia della musica principalmente pop e rock, è "una nuova versione di un brano musicale" precedentemente interpretato e portato al successo da un altro artista. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: remake; vecchia; canzone; Il remake d una vecchia canzone di successo; Il remake d una canzone di successo; Il remake d una vecchia canzone di successo; Gli specialisti per le malattie della vecchia ia; Un liquore che deve invecchia re; Il contrario di vecchia ; appena uscita; L Orietta della canzone ; Il remake d una vecchia canzone di successo; Un Orietta della canzone ; È per noi in una canzone di Paolo Conte; Cerca nelle Definizioni