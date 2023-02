Un recipiente floscio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente floscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SACCO

Ferdinando Nicola Sacco (Torremaggiore, 22 aprile 1891 – Boston, 23 agosto 1927) e Bartolomeo Vanzetti (Villafalletto, 11 giugno 1888 – Boston, 23 agosto 1927) sono stati due attivisti e anarchici italiani.

Un recipiente in cucina; recipiente per cocktail; Tozzo recipiente di legno; recipiente portatile per escursionisti; Un contenitore floscio ; Un berretto floscio ; Se è vuoto è floscio ;