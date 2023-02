Si raccoglie nella cistifellea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si raccoglie nella cistifellea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BILE

Significato/Curiosita : Si raccoglie nella cistifellea L'intestino tenue o piccolo intestino (lat. intestinum tenue) è la prima parte dell'intestino dove il chimo si trasforma in chilo. È l'organo più lungo di tutto l'apparato digerente. L'intestino tenue è lungo più di 7 m e il suo diametro è di 2,5 cm se ripiegato su sé stesso. Esso viene distinto in tre porzioni: duodeno, digiuno e ileo. In esso si completa la scomposizione chimica degli alimenti e avviene l'assorbimento di quasi tutte le sostanze nutritive. La bile o fiele è un liquido basico di colore giallo-verde secreto dal fegato. In molte specie essa, una volta prodotta dal fegato, viene immagazzinata e modificata nella cistifellea durante il periodo di digiuno e iniettata nel duodeno durante l'assunzione di cibo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

