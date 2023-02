Questo... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Questo... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : STO

Significato/Curiosita : Questo... in breve Breve – valore di una nota musicale.

– valore di una nota musicale. Breve – termine araldico.

– termine araldico. Breve apostolico – documento pontificio.

– documento pontificio. Breve – segno diacritico. Geografia Stø – villaggio del comune di Øksnes (Norvegia) Sigle Service du Travail Obligatoire – lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale

– lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale Space Tornado Ogawa – mossa di wrestling

– mossa di wrestling S.T.O. – Acronimo in uso nelle forze aeree NATO di Survive To Operate Codici STO – codice aeroportuale IATA di qualunque aeroporto di Stoccolma, Svezia

sto – codice ISO 639-3 della lingua stoney Altro Sto – pseudonimo di Sergio Tofano, attore, regista e fumettista italiano Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

