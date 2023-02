Quello di chiuso è sgradevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di chiuso è sgradevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ODORE

Significato/Curiosita : Quello di chiuso e sgradevole Il Mostro di Firenze (inizialmente "maniaco delle coppiette") è la denominazione usata dai media italiani per riferirsi a una serie di otto duplici omicidi commessi fra il 1968 e il 1985 ai danni di coppie appartate in auto in varie zone boschive della provincia di Firenze. Il primo della serie, quello del 1968, venne considerato legato agli altri solo quindici anni dopo. Fu il primo caso di ... L'odore è causato da uno o più composti chimici volatilizzati anche ad una concentrazione molto bassa, che gli esseri umani o altri animali percepiscono dal senso dell'olfatto. L'odore è un'emanazione trasmessa principalmente dall'aria percepita dall'apparato olfattivo dell'uomo e degli animali in generale, e che può fungere da stimolo, conscio o inconscio, per richiamare ricordi, emozioni, bisogni o necessità. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: quello; chiuso; sgradevole; Era dolce e novo quello di Dante; Ogni anno a Torino si tiene quello del libro; Nell università c è quello accademico; quello destro è una persona di fiducia; L orcio in cui resta rinchiuso lo Zi Dima pirandelliano; Salume chiuso in un budello; Luogo chiuso in cui si ricoverano le pecore; Dare aria ad un luogo chiuso ; Acuto e sgradevole come un rumore; Mescolanza sgradevole di suoni; sgradevole ... zuccherino; È sgradevole ingoiarlo;