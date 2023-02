Quelle da cocco sono molto alte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle da cocco sono molto alte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALME

Significato/Curiosita : Quelle da cocco sono molto alte Il cocco o palma da cocco (Cocos nucifera L., 1753 ) è una pianta della famiglia delle Arecacee (sottofamiglia Arecoideae, tribù Cocoseae). È l'unica specie riconosciuta del genere Cocos. Le palme – famiglia di piante monocotiledoni

– famiglia di piante monocotiledoni Palme – nome di Palmi tra il XVIII secolo ed il 1860

– nome di Palmi tra il XVIII secolo ed il 1860 Palme – freguesia del comune di Barcelos, in Portogallo

– del comune di Barcelos, in Portogallo La Palme – comune francese del dipartimento dell'Aude

– comune francese del dipartimento dell'Aude Olof Palme – uomo politico svedese

– uomo politico svedese Domenica delle Palme – L'ultima domenica di Quaresima Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

