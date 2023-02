Quella di rame e zinco è l ottone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di rame e zinco è l ottone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LEGA

Significato/Curiosita : Quella di rame e zinco e l ottone L'ottone è una lega ossidabile formata da rame (Cu) e zinco (Zn), simile all'oricalco. Bisogna distinguere tra ottoni binari, costituiti da rame e zinco, ottoni ternari in cui è presente un terzo elemento chimico caratterizzante la lega e ottoni quaternari in cui sono presenti altri elementi chimici. Geografia Lega ( ayima ) – divisione amministrativa della Mongolia Interna

( ) – divisione amministrativa della Mongolia Interna Lega , Street o Lantokay – denominazioni antiche e attuali di un paese del Somerset, in Inghilterra

, o – denominazioni antiche e attuali di un paese del Somerset, in Inghilterra Lega – paese del Voivodato della Varmia-Masuria, fino al 1945 territorio della Germania

– paese del Voivodato della Varmia-Masuria, fino al 1945 territorio della Germania Lega – fiume della Polonia Persone Achille Lega (1899-1934) – pittore italiano

(1899-1934) – pittore italiano Alessio Lega (1972-) – cantautore italiano

(1972-) – cantautore italiano Antonio Lega (1884-1938) – critico del melodramma e poeta italiano

(1884-1938) – critico del melodramma e poeta italiano Igino Lega (1911-1951) – gesuita e militare italiano

(1911-1951) – gesuita e militare italiano Michele Lega (1860-1935) – cardinale italiano

(1860-1935) – cardinale italiano Paolo Lega (1868-1896) – anarchico italiano

(1868-1896) – anarchico italiano Silvestro Lega (1826-1895) – pittore italiano facente parte del movimento pittorico dei macchiaioli

(1826-1895) – pittore italiano facente parte del movimento pittorico dei macchiaioli Silvio Lega (1945-2021) – politico italiano Politica Lega dei Ticinesi – partito politico svizzero

– partito politico svizzero Lega Nord – partito politico italiano

– partito politico italiano Lega per Salvini Premier – partito politico italiano Unità di misura Lega – unità di misura della lunghezza originatasi nella Roma antica

– unità di misura della lunghezza originatasi nella Roma antica Lega – unità di misura della lunghezza utilizzata in ambito marittimo e aereo Altro Lega – combinazione di due o più elementi, di cui almeno uno è un metallo

– combinazione di due o più elementi, di cui almeno uno è un metallo Lega – Popolo della Lega o Warega, etnia della Repubblica Democratica del Congo

– Popolo della Lega o Warega, etnia della Repubblica Democratica del Congo Lega – personaggio dei fumetti DC Comics

– personaggio dei fumetti DC Comics Lega Lombarda – un'alleanza militare costituita tra alcuni comuni dell'Italia settentrionale durante il Medioevo

Lega Lombarda – un'alleanza militare costituita tra alcuni comuni dell'Italia settentrionale durante il Medioevo

– un'alleanza militare costituita tra alcuni comuni dell'Italia settentrionale durante il Medioevo La lega – canzone popolare socialista a cavallo tra 1800 e 1900

