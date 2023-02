Quel di denti è atroce - Cruciverba

La Bosnia ed Erzegovina, comunemente indicata anche come Bosnia-Erzegovina e a volte chiamata con la sineddoche Bosnia (in croato e bosniaco: Bosna i Hercegovina, in serbo: , traslitterato: Bosna i Hercegovina), è uno Stato dell'Europa situato nei Balcani occidentali.

Mal, noto anche come M=P.B. o Mal Ryder, pseudonimo di Paul Bradley Couling (Llanfrechfa, 27 febbraio 1944), è un cantante e attore britannico naturalizzato italiano.